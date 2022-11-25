Karar için 4 yıl bekledi

Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Özel Soruşturma Birimi’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği şantaj operasyonu kapsamında evinde ve aracında yapılan aramada 13 adet canlı mermi bulunan iş insanı İsmail Dimililer hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde patlayıcı madde tasarrufu suçundan yargılanan sanık, bir ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın patlayıcı madde tasarrufu izni bulunduğu ancak ruhsatta belirtilen miktarın üzerinde mermi bulundurduğu belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşan heyetin vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Barkın açıkladı. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu, ruhsatı olmasına rağmen tasarrufunda kendisine verilen iznin üzerinde mermi bulundurarak suç işlediğini belirtti. Barkın, sanığın aleyhine getirilen davasını kabul ederek adaletin erken tecelli bulmasına olanak sağlamasını lehine değerlendirdikten sonra, mahkum ettikleri davalardan bir ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.