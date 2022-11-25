Mağusa’da ‘Pembe’ şölen

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a göç eden ve Larnaka Tuz Gölü’ne konan flamingo kuşlarının ikinci durağı Gazimağusa’daki Gülseren Göleti oldu.

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor. Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor. Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor. Son günlerde Gülseren Göleti’ne konuk olan pembe kuşlar büyük ilgi görüyor. Gazimağusa sakinlerinin yanı sıra doğa fotoğrafçıları da görsel şovu izlemek için gölete akın ediyor. Muhteşem kareler Yılmaz Öztürk ve Ahmet Gürses’in objektiflerine yansırken,

Gazimağusalılar nadir görülen bu manzaranın tadını çıkarma fırsatını buldu. Geçtiğimiz hafta Larnaka Tuz Gölü’ne konan ve iki gün önce Gülseren Göleti’ne gelen flamingolar kış ayları bitince tekrar göç edecek.



