Çocuklara hitap ediyor

Birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duyarak birlikte yaşamanın önemini, sorunlar karşısında ortak çözüm üreterek mutlu ve kıymetli arkadaşlıklar edinilebileceğini anlatan Bekçi ile Postacı’nın sıcacık arkadaşlık hikayesi çok yakında sahneleniyor.

Her yıl çocuklara ücretsiz oyun sahneleyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2022-23 yeni tiyatro sezonunu 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden “Bekçi ile Postacı” oyunu ile 30 Kasım Çarşamba günü İskele’de açıyor. Çocuk tiyatrosu prömiyerini her yıl farklı bir bölgede gerçekleştiren Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, 2022-23 yeni sezon oyunu ‘Bekçi ile Postacı’ 30 Kasım Çarşamba günü İskele’de prömiyer yaptıktan sonra tüm bölgelerdeki çocuklar ile buluşmak üzere ada yolculuğuna çıkacak.

Lodavica Cıma-Gabriella Cilma’ın yazdığı, Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırdığı Bekçi ile Postacı’nın oyuncu ve tasarım ekibi;

Yöneten: Ruhsan Ankay Kısa

Oyuncular: Çağda Özsoy, Ruhsan Ankay Kısa

Besteci: Alp Alptürk

Dekor ve kostüm tasarım: Fatma Bender

Işık tasarım: Mustafa Kıral

Afiş Tasarım: Barış Argus

Fotoğraf: Ulaş Öğüç

Şarkıları Seslendiren: Pınar İnandım

Çocuk Gazetesi: Zehra Evliya

Turne Sorumlusu: Mehmet Samer

Kostüm uygulama: Gülsen Dünki

Işık uygulama: Mustafa Kıral

Dekor Uygulama: Mehmet Isırgan, Hayali Okuyucu, Yalçın Arıcı

Efekt Uygulama: Ayla Çağla Öztaşçı

Sahne Amiri: Pınar İnandım

