Asrın Projesi imdada yetişti

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, dünyada giderek büyüyen tatlı su sorununa ve tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek, ayrıca bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla BM tarafından kabul edildiği 1993’ten beri kutlanan “22 Mart Dünya Su Günü”nde TAK’ın sorularını yanıtladı. Çeki, ülkenin su kaynakları hakkında bilgi verdi ve halka su tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

KKTC’nin bir ada ülkesi olmasından dolayı su kaynakları bakımından fakir ülkeler sınıfına girdiğini söyleyen Çeki, Türkiye’den KKTC’ye borularla deniz altından su temin projesiyle yılda 75 milyon metreküp suyun ülkeye ulaştığını hatırlattı.

Çeki’nin verdiği bilgiye göre, az yağışlı ada ülkesi KKTC, su kaynakları bakımından fakir ülkeler sınıfında yer alıyor.

Ekim 2015’ten beri Türkiye’den deniz altından borularla taşınan suyla su sıkıntısını aşan KKTC’nin yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketimi 42 milyon metreküp. Bu miktarın ortalama 31 milyonu Türkiye’den gelen sudan, 11 milyonu ise yerel su kaynaklarından karşılanıyor.

Çeki, Asrın Projesinin hayata geçmesinden önce su ihtiyacının büyük ölçüde yeraltı su kaynaklarından ve deniz suyu arıtımından karşılandığını kaydetti. Kurak geçen yıllar neticesinde yeraltı su kaynaklarının nicelik ve nitelik yönünden birçok bölgede kullanılamaz ve yetersiz hale geldiğini söyleyen Su İşleri Dairesi Müdürü Çeki, Türkiye’den su gelmesiyle büyük ölçüde rahatlama sağlandığını vurguladı.

Çeki, şu an itibarıyla KKTC’nin yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketiminin 42 milyon metreküp olduğunu ve bunun ortalama 31 milyon metreküpünün Türkiye’den gelen sudan, 11 milyon metreküpünün ise yerel su kaynaklarından karşılandığını açıkladı.

Su Dairesi Müdürü Çeki, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından çıkılacak 245 kilomerelik boru ihalesi tamamlandığında yerel su kaynaklarının kullanımının daha da azalacağını söyledi.

En dolu olan Arapköy Ayanidere Göleti

Ülkedeki göletlerin durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Çeki’nin verdiği bilgiye göre; 17 göletten ikisinin şubat ayı itibarıyla su kapasitesi ölçülemeyecek kadar düşük. Geri kalan 15 göletten en yüksek doluluk oranı yüzde 98,54 ile Arapköy Ayanidere Göleti’nde ölçüldü. İkinci sırada yüzde 90,76 ile Gönendere Göleti ve üçüncü sırada da yüzde 88,5’le Akdeniz Göleti yer alıyor.

Su İşleri Dairesi’nin verilerine göre; şubat ayı ölçümlerinde en düşük su tutma oranı yüzde 30,75 ile Dağyolu Üçparmakdere Göleti’nde saptandı.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, tarımda su ihtiyacının büyük oranda yeraltı su kaynaklarından çok azının ise göletlerden karşılandığını belirterek göletlerin ayrıca yeraltı su kaynaklarını besleme amaçlı kullanıldığını anlattı.