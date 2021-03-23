Cenevre’ye hazırlık

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

Lute, gayriresmi 5+1 toplantısı öncesinde Mart başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmüş, ardından da Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Lute’un, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılması planlanan 5+1 toplantısı öncesinde garantör ülkelerden İngiltere’de de temaslarda bulunması bekleniyor.