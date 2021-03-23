Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.
Lute, gayriresmi 5+1 toplantısı öncesinde Mart başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmüş, ardından da Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Lute’un, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılması planlanan 5+1 toplantısı öncesinde garantör ülkelerden İngiltere’de de temaslarda bulunması bekleniyor.
Cenevre’ye hazırlık
Bakan Çavuşoğlu, Lute’la görüştü; gayriresmi toplantının detayları ele alındı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.
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