En doğru yöntem: Evlere teslim

Ömer KADİROĞLU

Kamu görevlilerine ve emeklilere Mart ayı maaşlarının ödenmesi nedeniyle dün bankaların önünde uzun kuyruklar yaşandı. Özellikle ‘Kredi kartı’ veya ‘Bankmatik’ kullanmayan yaşlı insanlar maaşlarını nakit olarak alabilmek için bankalara akın etti.

Banka yönetimleri, alınan kararlar çerçevesinde bina içine sırayla müşteri alırken, dışarıda kalan vatandaşlar “Evde kalmak için maaşlarımızın bizlere görevliler tarafından dağıtılması gerekirdi ama bu yönde önlem alınmayınca biz de dışarıya çıktık” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

İkbal Şehsuvaroğlu

“Bankaya emeklilik maaşımı almak için geldim. Kartım olmadığı için mecburen bankaya gelmek zorundayım. Şimdiye kadar banka işlemlerimi kendim yaptım ancak sanırım artık çocuklarıma vekâlet verip, onların işlerimi yapmasını isteyeceğim. Gelirken eldivenlerimi takıp, önlemimi aldım. Banka önünde durmak yerine sıra numaramı alıp karşı kaldırımda bekledim. İnsanlarla aramdaki mesafeyi koruyorum. İnsanlardan ricam eğer zorunlu değillerse evlerinde oturarak kimseyi riske sokmasınlar.

Benim dört tane çocuğum var, onları çok özledim ancak bu salgın nedeniyle herkes evinde kalarak hem kendilerini hem de sevdiklerini korumalıdır.”

Tayfun Oktar

“Bankaya emeklilik maaşımı almak için geldim. Bankamatikten de maaşımı çekebilirdim ancak başka bir işlemim daha olduğu için mecburen geldim. Bir yakınıma vekâlet verip ona bu işlemlerimi yaptırabilirdim, fakat bir sağlık problemim yok ve kendi işimi kendim görebilecek durumdayım. İşi olmadan sokakta olan birine henüz rastlamadım. İnsanlar sağlıkları için eskisi gibi dışarı çıkmıyor. Devletin almış olduğu kararlara şimdilik uyuluyor diyebilirim.”

Halil Günen

“Bankaya emekli maaşımı almak için geldim. Bu işlemler elbette kartlarla da yapılabiliyor ancak ben pek anlamadığım için bankaya gelip paramı almak istedim. Üç çocuğumun ikisi Kıbrıs’ta biri yurt dışında… Onlara yük olmamak için eşimle birlikte işlerimizi kendimiz hallediyoruz. Tedbir almayı ihmal ettim ancak normalde eldiven ve maskemi takarak dışarıdaki işlerimi yapıyorum. Bu virüs çıktı çıkalı zaten sadece market ihtiyaçları için evden çıkıyoruz. İşi olmadığı halde dışarıda olanlardan isteğim kendilerini de sevdiklerini de düşünüp evde kalmalarıdır.”

Orhan Oytun

“Ben banka için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Erenköy’de çocuklarım var. Orada sokağa çıkma yasağı var ve çocukların parası bitti. Onlara para göndermek adına bankaya geldim. Lefkoşa’da kızım ve torunum var. Onlara vekâlet verip bizim işlerimizi yapmalarını isteyebilirdim ancak onların da ulaşım sıkıntıları var. Bu nedenle kendim çıkmak zorunda kaldım. Normalde tedbir alarak dışarı çıkıyordum ancak dalgınlığıma geldi ve eldivenlerimi almadan çıktım. İşi olmadan dışarıya çıkanlar çok yanlış yapıyorlar. Devletin almış olduğu kararlara kesinlikle uyulmalıdır. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için bu sıralar dışarıya çıkmamak oldukça önemlidir.”

Hüseyin Akpolat

“Bankadan emekli maaşımı çekmek için geldim. Bu işlemimi bankaya gelmeden kartla da halledebilirdim ancak kart kullanmıyorum. Yalnız yaşadığım ve kimsem olmadığı için kimseye vekâlet verip işlerimi yaptıramıyorum. Maaşımı kendim gelip almak zorundayım. İşi olmadan sokakta olan birçok insan var. Hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Evlerinde kalarak bu zor günlerin geçmesini beklemeleri lazım…”

Ali Muhtaroğlu

“Bankadan emekli maaşımı almak için geldim. İşlerimi bankamatiklerden kartla da halledebilirdim ancak kartım yok. Kullanmayı da istemediğim için kendim gidip işlemlerimi yapıyorum. Bir yakınıma vekâlet vererek bu işlemlerimi yaptırabilirim ama elim ayağım tutuyor, kendi işimi kendim yapmayı tercih ediyorum. Gücüm olmadığı zaman bu işlerimi yapması için çocuklarım da torunlarım da var onlara vekâlet verip yaptıracağım. Bu salgın nedeniyle dünyada 30 binden fazla ölüm varken ülkemizde bunu çok ciddiye almayıp işi olmadığı halde sokaklarda olan insanlar var. İşi olmadan dışarıda olanlardan ricam bu salgın geçene kadar evlerinde kalmalarıdır.”

Mustafa Kal

“Rum tarafında çalışıyordum ve oradan hesabıma yatacak bir para vardı. Onun yatıp yatmadığını kontrol edip çekmek için bankaya geldim. Bankaya gelirken tedbirimi aldım. Bir yakınıma vekâlet verip bu işlemi yaptırabilirim ancak banka işlem yapacak kişinin kendisi gelmesi gerektiğini belirtti.

Vekâlet işini kabul etmediler. Bu nedenle de kendim gelmek zorundayım. İşi olmayıp dışarıda olan ve Bakanlar Kurulu kararına uymayan birçok insan var ve bunların yanlış yaptığını söylemek istiyorum. Burada ciddiye almamız gereken tehlikeli bir salgın var ve mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamamız gerekiyor.”