Tümüne ceza kesildi

Tüm uyarılara rağmen Coronavirüs nedeniyle alınan kısmi sokağa çıkma yasağına uyulmuyor.

Kısmi sokağa çıkma yasağında bir haftalık süre dolarken, kurallara uymayan 257 kişi tutuklandı.

Bir haftalık sürede 257 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıktığı, 6 iş yerinin açıldığı ve 5 kişi de 14 günlük karantina kurallarına uymadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, kısmi sokağa çıkma yasağında bir haftalık süredeki ihlalleri topluca açıkladı. Buna göre; Bakanlar Kurulu'nun kararının yürürlüğe girdiği 23 Mart saat 00.00'dan önceki güne kadarki 7 günlük sürede, ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 243 kişinin kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 iş yerinin açık bulundurulduğu ve 4 kişinin ise 14 günlük karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında Lefkoşa’da 30, Gazimağusa’da 40, Girne’de 95, Güzelyurt’ta 34 ve İskele’de 44 kişi yasağı hiçe saydı. Sadece önceki gün de 44 kişi yasağa uymadığı için tutuklandı.

Ayrıca önceki gün Zeytinlik köyünde bir evde kumar oynamak için toplanan 7 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem yapıldı.

Alınan karara göre; kısmı sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 382 lira para cezası veriliyor.