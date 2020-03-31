Evde kalmanın faydası

Coronavirüs sağlık ve ekonomi açısından olumsuzluklara neden olurken, trafik kazaları açısından tarihi bir ay geride kaldı.

Neredeyse her ay ölümlü kazaların gerçekleştiği Kuzey Kıbrıs’ta son 15 günde kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle hem kazalar azaldı hem de kimsenin canı yanmadı.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart tarihinde özel işletmelerin kapalı olması ve kamuda idari izin kararı vermesi, 23 tarihinde de kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından rekor derecede kazalarda düşüş oldu.

Geçmiş birkaç aya bakıldığında 2019 yılı Ekim’inde 5, Kasım’da 2, Aralık’ta 1, 2020 yılının Ocak ayında 2 ve Şubat’ta 1 ölüm gerçekleşirken, son 15 günde 50 kaza yaşandı, hafif yaralanmalarla atlatıldı.

Yüzlerce kaza, binlerce ceza, ölümler…

Polis tarafından hazırlanan trafik raporlarına göre; ülke genelinde 27 Ocak-29 Şubat tarihini kapsayan sürede 265 trafik kazası meydana geldi, bir kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi yaralandı. Aynı dönem içerisinde 3 bin 341 trafik suçu işlediği gerekçesiyle rapor edildi.

2-15 Mart tarihlerini kapsayan 13 günlü sürede ise 116 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi yaralanırken, aynı devrede yapılan kontrollerde bin 800 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Düşüş başladı

Özel işletmelerin kapalı olması, kamuda idari izin gibi Coronavirüs’le ilgili tedbirlerden sonra ise kazalarda düşüş yaşandı.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart tarihli kararlarının ardından işletmeler ve kamu dairelerinin büyük kısmı kapanırken, kazalarda düşüş yaşanmaya başlandı. Ülke genelinde 16 -22 Mart tarihleri arasında 35 trafik kazası meydana geldi, 15 kişi yaralandı.

Aynı dönem içerisinde yapılan rutin trafik kontrollerinde 68 trafik suçu rapor edildi.

Tarihi bilanço

Kısmı sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı haftada ise kaza oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ülke genelinde 23- 29 Mart arasında 10 trafik kazası meydana geldi ve 6 kişi yaralandı.

Sadece 28 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Dört ayda 10 ölüm

Ülkede 2019 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayları ile ve 2020 yılı Ocak ayını kapsayan dört aylık zaman diliminde ise 847 trafik kazası meydana gelmişti. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirmiş, 303 kişi de yaralanmıştı. Sadece Ekim ayı içerisinde 5 kişi kazalar sonucu yaşamını yitirirken, Kasım’da 2, Aralıkta bir ve Ocak ayında da 2 ölüm gerçekleşmişti.

Dört aydan 12 bin 248 sürücü trafik suçu işlediği için hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Her ay ölümlü kazaların yaşandığı kuzeyde son iki haftada trafik kazalarında ciddi bir düşüş yaşanırken, kimsenin canı da yanmadı.