Tüfekçi'den örnek girişim

Eylem Can ARSLAN

Ülkenin tanınmış iş adamlarından Hüseyin Tüfekçi ve arkadaşlarının girişimleri sonucunda dün gece çok sayıda iş aracı ve personel, Gazimağusa’dan hareket eden bir gemiyle İskenderun’a gitti.

Yaklaşık 100-150 kişilik bir grubun dün gece yola çıkacağı belirtilen gemide çok sayıda Vinç, Ekskavatör, Hidromek Kazıcı Yükleyici, Loabed, Akaryakıt Tandekeri, Forklift, Erzak, Jeneratör, Hilti ve her türlü el aletlerinin yüklü olduğu Kamyon, Kepçe, konaklama için dorseler, yaşam konteynırları, ranzalar, yol servis araçları, jeneratör, 4x4 araçlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Elçilik himayelerinde yardım tırları oluşturan Tüfekçi Grup Müdürü Hüseyin Tüfekçi, kendisinin de yola çıkacak gemiyle Türkiye’ye gideceğini söyledi.

150 kişilik ekip yola çıktı

Tüfekçi şöyle konuştu:

“Burada iş yapan yerli ve yabancı iş firmalarından gerek iş araçları gerek mazot gerekse kıyafet ve erzak konusunda destek alıyoruz. Biz Tüfekçi Firması olarak, iş makineleri ve erzak götürüyoruz. Ayrıca gerek Lefkoşa, gerekse Girne’de iş araçları olan firmalardan çok sayıda iş aracı alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TC Büyükelçili koordinesinde bir gemi ayarlandı. Oradan gelen talepler doğrultusunda gerek iş araçları, gerek jeneratörler gerek akaryakıt, gerekse gıda ve kıyafetleri tırlara doldurup 150 kişilik ekiple birlikte yola çıkacağız. Belediyelerin de katkısıyla Mağusa Limanı’ndan gemiyi doldurarak, İskenderun Limanı’na ineceğiz. Oradaki ekiplerin bizi yönlendirmesi ve yolların durumuna bağlı olarak gerek Adıyaman, gerek depremden etkilenen diğer bölgelere ulaşmaya çalışacağız. Makine ve ekipman olarak bir ihtiyacımız kalmadı. Halktan ve iş insanlarından, yapabilecekleri yardımlar dahilinde battaniye, gıda malzemeleri, daha çok insanların giyebileceği, onları sıcak tutacak kıyafetler talep ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’den bize yönlendirilen bilgi vinç operatörlerinin olmadığı yönünde oldu, biz kendi ekibimizdeki operatörleri de götürüyoruz. Daha fazla vinç operatörü yönlendirebilecek herkese açığız. Fazlasıyla vinç operatörüne ihtiyacımız var. Türkiye Müteahhitler Birliği’nden alınan ihtiyaç bilgilerine göre hazırlığımızı yaptık.”