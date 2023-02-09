Türkiye tek yürek

Türkiye'nin dört bir yanından yardım çağrıları yükselirken deprem bölgesine yardım seferberliği başladı. Bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor. Edirne'de düzenlenen kurslarda kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla kıyafet hazırlıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen 15 bin ekmek ile kahvaltılık ürünler, deprem bölgesine gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 48 araç ve 822 personelini daha deprem bölgesine gönderdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda yardım kampanyası sürüyor. Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 400 kişilik çadır kurarak, mobil aşeviyle de yemek dağıtımına başladı. Öte yandan Aksu ilçesinden 3 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli, deprem bölgesine giyim, ısıtıcı, battaniye, çocuk maması, temizlik maddeleri ve gıda yardımı topladı. Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmaya devam ediyor. Trabzon'da vatandaşlar yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan "Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi"ne vatandaşlar yardım ulaştırdı.