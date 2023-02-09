Gönüllülerden özverili çalışma

Eylem Can ARSLAN

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin 10 ilini etkileyen depremin neden olduğu yıkım giderek büyüyor. Can kayıplarının yanı sıra evsiz kalan insanlar hayata tutunmak için mücadele ediyor. KKTC halkı da ilk günden beri bu mücadeleye destek veriyor. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardım malzemeleri dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplanıyor ve dernekler ve gönüllüler tarafından kolilere konularak Türkiye’ye gönderilecek hale getiriliyor. TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başbakanlık Spor Dairesi himayesinde toplanan yardımların paketlenmesine katkı koyan dernek yetkilileri ve gönüllüler Diyalog aracılığıyla halka mesaj gönderdi. Verilen mesajda kıyafet yardımı yapacak kişilerden kışlık aynabakarı ve giyecek göndermeleri istendi.

Yardımlar sürecek

Sor Dairesi Lefkoşa Bölge Tesis Sorumlusu Turgut Karamanoğlu, yardımların süreceğini, ilerleyen günlerde Türkiye’ye gemiler çıkmaya devam edeceğini ifade ederek, “Bir buradayız, çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Karamanoğlu, “Halktan ricamız, kışlık ve yeni kıyafet göndermeleridir. Karda kışta giyilecek şekilde kıyafet spor ayakkabıları değil kalın botlar gönderilmesi gerekiyor. Burada giden yardımların bir işe yaramasını istiyoruz. Lütfen, gerekirse az olsun ama amacına hizmet etsin” dedi.

Gönüllüler işbaşında

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Rabia Özcömert ise 83 gönüllüyle çalışmalara katıldıklarını belirtti. Özcömert, “Paketlemeler yapıyoruz, gıda, bez, mama, medikal malzemeler, aspirasyon sondaları, oksijen makineleri gibi malzemeleri, ayırıyoruz ve ayrı ayrı tırlara yüklüyoruz. Halkımızdan ricamız, yollanan kıyafetlerin kışlık mont, kışlık eşofman takımı şeklinde olmalı” dedi.

Koli sıkıntısı var

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı ise Raziye Kocaismail ise “Burada, sevdiğimiz birine gönderir gibi, sağlam, temiz ve kışlık eşyaları göndermeye çalışıyoruz. Koli ve bant bulmakta da sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Daha fazla koliye ihtiyacımız var” diyerek, duyarlı kişilere çağrı yaptı.

EVKAF İyilik Gönüllüleri Lefke-Güzelyurt Sorumlusu Nurçin İncirli, herkesin depremzedelere yardım etmek için seferber olduğunu dile getirdi.

Bir umutla mücadele ediyoruz

Program Yapımcısı, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemre Akar ise şunları ifade etti:

Sosyal medyada, “sıcak yatağımızda yatmak ve uyumak istemiyoruz. Çocuklarımız orada o haldeyken uykuyu kendimize haram görüyoruz paylaşımlar” şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Günlerdir yaşadığımız hissiyat aynen bu. Biz orada değiliz, o çocuklara elimizi uzatamıyoruz ama tuğlaları kaldırıp elimizi uzatırcasına, o hissiyatla canla başla çalışıyoruz. Bir umutla mücadele ediyoruz, herkesin gelecek güzel haberlere ihtiyacı var. Bir kutu suyla gelen ve ‘elimizden bu geliyor ama bizde katkı koymak istiyoruz’ diyenleri görünce gözlerimiz doluyor. Her zaman söylüyoruz yardımın küçüğü büyüğü yok, elinizden, elimizden ne gelirse burada zaten damlaya damlaya göl oluyor. Gün birlik olma, kenetlenme günüdür. En iyi şekilde, elimizden geleni yapıp, deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz.”

Kışlık kıyafetler gönderilmeli

Yardım gönüllüsü Buse Ersenal de kıyafet yardımı yapacak olanlardan kışlık giyecekler göndermesini istedi.