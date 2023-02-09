İşlemlerde kolaylık sağlandı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye vatandaşlarının muhaceret ve giriş-çıkışlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

İşlemlerde kolaylık sağlayacak özel koşullara haiz genelge İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile yayımlandı.

Özel genelge 90 gün süreyle geçerli olacak.

Bakan Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde son 500 yılın en korkunç depreminin yaşanması ile oluşan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizin büyük felaketin yaralarının sarılması sürecinde KKTC’ye giriş-çıkış ve muhaceret işlemlerinde kolaylık sağlayacak bir adım attık” dedi.

Öztürkler, bu bağlamda 90 gün süre ile yürürlükte olacak genelge ile “KKTC’de yasal ikamet türlerinden birine başvurup, izin süreçlerini tamamlayamamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin ülkeye giriş-çıkışlarına kolaylık sağlanacak ve bu süre zarfında yetkili makamlarca izinli sayılacaklarını açıkladı.

Öztürkler, “Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bu büyük felaketin yaralarını sarmak için her şeyi ile Anavatanın yanında olduğunu, tarih boyunca her zaman Kıbrıs Türk Halkının maddi manevi yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreci de birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla aşacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Bir kez daha yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan felakette Türkiye Cumhuriyeti’nde spor müsabakaları için bulunan vatandaşlarımızın sağ salim ülkemize dönmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umutla çocuklarımızdan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Deprem felaketinden dolayı kurtarılmayı bekleyen tüm insanlarımızın sağ salim çıkartılmaları için dua ediyoruz” dedi.

