Gerek yokmuş

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yardımını Reddetti… Menelaos Menelau ‘Yardımımıza İhtiyaçları Olmadığını Söylediler’ Diyor” başlıklı haberinde, büyük deprem sonrası yürütülmekte olan insani çabalara destek olmak istediklerini, ancak bunun reddedildiğini bildirdi.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu “yardıma hazır olduğumuzu gerek Avrupa Sivil Savunma Mekanizması gerek Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla ilettik ancak herhangi bir yardımda bulunmamız Türk tarafınca reddedildi” dedi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, bu gibi deprem durumlarında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yardıma hazır olduğunu beyan edebileceğini söyleyen Korniliu “biz, Sivil Savunma Teşkilatı ile istişare ettikten sonra 21 kişilik bir kurtarma ekibi ile yardıma hazır olduğumuzu belirttik, dün gece ‘hayır teşekkür ederiz’ cevabını verdiler” dedi.

Korniliu’nun açıklamasına göre; Rum Müzakereci Menelau, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun’u arayıp, kurtarma çalışmalarına katkı koyma arzularını iletti ve olumsuz yanıt aldı. Olgun “yardımımıza ihtiyaçları olmadığını söylediler’” dedi.