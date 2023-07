En güzel hediye

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle vatandaşların görüşüne başvuran Diyalog, gurur verici görüşler aldı. Genel anlamda basının tarafsızlık ilkesinden uzak olduğunu düşünen vatandaşlar, güvendikleri tek medya kurumunun Diyalog olduğunu belirtti. Diyalog’un tarafsız, halkın yanında ve sorunlarına eğilen bir medya kuruluşu olduğunu ifade eden vatandaşlar şunları dile getirdi;

Ne dediler…?

Halil Balbaz

“Ülke basınımız genelleme yapacak olursak maalesef iyi değildir. Ama Diyalog Gazetesi halkın basın kuruluşu olmuştur. Eskiye baktığım zaman basın biraz daha gerçekçiydi ancak şimdilerde guruplara ayrılmıştır. Birleştirici olmaları gerekiyor. Basın sektörü zor ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Yazılı ve görsel basın zorluklar içerisindedir ve bu sosyal medya yayıncılığı mesleği öldürüyor. Basında yaşanan karmaşa ve kutuplaşmaya sosyal medya yayıncılığı neden olmuştur. Ben en fazla Diyalog Medya kurumuna güveniyorum. Reşat Akar’ın yayınları çok güzel ve tarafsızdır. Keşke bizim devlet kanalımız da tarafsız yayınlar yaparak halkın yanında olmayı başarabilseydi.”

Sedat Reis

“Ülke basınında en çok takip ettiğim kanal Diyalog Medya Grubudur. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programı en çok izlediğim programdır. Gerçekleri söyleyebilen yürekli insanlara ihtiyacımız vardır Reşat Akar da bunlardan biridir. Birçok medya kuruluşunda yanlış ve yanlı haberler yayınlanıyor. Bunlar tasvip etmediğimiz durumlardır. Beni en çok ilgilendiren ülkemdeki sorunlardır ve bu sorunlara Diyalog Medya en iyi şekilde değinip çözümlerini de sunuyor. Diyalog Medya halkın yanında ve halkın sorunları ile ilgileniyor. Başarılarının devamını dileriz.”

Hatice Özerlat

“Ülke basını çoğunlukla yanlı ve yanlış haber yapıyorlar. Doğruluğu kanıtlanmayan birçok haber görüyoruz ve bu yayınları yapanların ertesi gün özür dilediklerini de görüyoruz. Ben en çok Diyalog Medya gurubunu takip ediyorum çünkü halkın yanında olan ve en doğru en tarafsız haberleri Diyalog Medya veriyor. Reşat Akar’ı çok uzun yıllardır tanıyorum. Hayatının her kademesinde dürüst ve düzgün çalışan bir insandır. Diyalog Medya da doğru ve tarafsız haberleri bizlere sunuyor. Esnafın ve halkın yanında olan tek kuruluştur ve her şeyi en doğrusu ile Diyalog Medya’dan öğreniyoruz. Arasta bölgesinde elektrik sıkıntısı yaşıyorduk ve sizlerin etkili yayınları sayesinde bu sıkıntımızdan kurtulduk. Diyalog Medya’nın başarılı yayınlarının devamını dileriz.”

Ömer Cabacaba

“Ülke basını halkın sesi ve halkın sorunlarına değinmesi gerekiyor. Bizim Arasta bölgesinde yıllardır çözülmeyen elektrik sorunu sizlerin yayınlarıyla çözüldü. Ben çok fazla basın kurumunun yayınlarını takip etmiyorum. Sadece Diyalog Medya’yı takip ediyorum ve tüm haberleri oradan alıyorum. Diyalog Gazetesini okuyorum ve tv2020’yi izliyorum. Halkın sorunlarına değinen, halkın içinde olan bir kurumdur ve sorunların üzerine korkmadan gidiyor.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Ülke basınını sürekli takip ediyorum ancak Diyalog Medya grubunu daha çok beğeniyorum. Günlük konuları gayet iyi ve tarafsız bir şekilde bizlere sunuyor. Tarafsız ve doğru haberleri bizlere sundukları için de güvenerek takip ediyoruz.”

Songül Kurt

“Basında büyük çoğunluğun son yıllarda özellikle taraflı yayınlar yaptığını düşünüyorum. Onların yaptığı yayınların doğru olmadığını düşünüyorum. Taraflı haber yaptıklarını ve tuttukları tarafın doğrularını doğru olarak aktarıyorlar. Ben haberleri genellikle Diyalog Medya’dan takip ediyorum. Diyalog Medya halkın içinde ve halkın sorunlarını ele alıp duyuran bir kuruluştur. Diyalog Medya en çok güvendiğim iki medya kuruluşundan biridir. Halkın yanında olan ve tarafsız yayınlar yapan Diyalog Medya’nın başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Mustafa Yüksekbaş

“Ülke basınının birçoğu taraflı olduğu için olaylar okuyuculara doğru bir şekilde aktarılmayabilir. Basın özgürlüğünü daha iyi kullanan ve tarafsız yayınlar yapan basın kuruluşlarından doğru bilgileri tarafsız olarak alabiliyoruz. Ben en fazla Diyalog Medya’ya güveniyorum. Doğru olanı tarafsız bir şekilde bizlere ulaştıran bir basın kuruluşudur. Diyalog Medya söyleyeceklerini korkmadan açıkça söylüyor. Sorunlara çözümleri ile değinen tek kurumdur Diyalog Medya.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Ülke basınının iyi bir organize olması gerekiyor. Maalesef ki sanal ortamlarda herkes kendini gazeteci ilan etti ve acilen ciddi bir basın yasasının oluşturulması lazım. Uzman olmayanlar her konuda yorumlar yapıyor. Özgür, iradeli ve bölücülükten uzak basın kurumlarına ihtiyaç vardır. Ben genel olarak Diyalog Medya'yı beğenerek takip ediyorum. Diyalog Medya konuları sadece kendi duymak istediği şekilde değil doğru ve çözüm üreterek sunan bir kurumdur. Diyalog Medya kurumundaki yazarlara ve muhabirlere baktığım zaman sizin için önemli olanın insanın dili, dini rengi değil ülkeye kişinin katacağı değerdir. Hatalı olduğunuzda özür dilemeyi bilen, hatanın üzerine giderek konuyu basın terörü şekline getirmeyen bir kuruluşsunuz. Bu noktada Diyalog Medya gurubu çalışanlarını, yöneticilerini ve başka gazetelerde de gerçekten doğruları yazarak halka aktaran kişilere de kolaylıklar dilerim.”

Özkay Ertayfur

“Arasta bölgesinde elektrikle ilgili sıkıntımız Diyalog Medya’nın gündeme getirmesiyle çözüldü. Bazı gazetelerin yanlı ve yanlış haberler yaparak halkı bölüyor. Bu tarz yayınlar yapanlar siyasilerin güdümünde olan basın kuruluşlarıdır. Ben bu noktada en çok Diyalog Medya gurubunun yayınlarını takip ediyorum ve Diyalog Medya gurubunun yayınladığı haberleri dikkate alıyorum. Diyalog Medya biz okuyucularına olayları en doğru ve tarafsız bir şekilde aktarıyor.”

Mehmet Özarabacı

“Ülke basınını Londra’da yaşadığım için takip etmiyorum. KKTC basın kuruluşlarından sadece Diyalog Medya’yı takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın gündem özel programını beğenerek takip ediyoruz. Gerçi, Reşat Akar ne kadar da doğruları çözümleri ile birlikte sunsa da buraya geldiğimiz zaman değişen hiçbir şeyin olmadığını görüyor ve üzülüyoruz. Reşat Akar’a yaptığı bu yayınlardan dolayı teşekkür eder yayınlarının devam etmesini diliyoruz. Allah’tan uzun ömür diliyorum Reşat beye ki bizler de ondan doğru bir şekilde bilgi edinebilelim.”

Laden Deniz Fellahoğlu

“Ülke basını her telden çalıyor. Yanlı ve doğru olmayan yayınlar yapılıyor. Bir olay duyduğumuz zaman onu birkaç yerden okuyoruz ve hangisinin doğru olduğuna ben karar veriyorum. Yazılı ve görsel basının yanı sıra web haber siteleri de yaygınlaşıyor. Onları da takip ederken bildiğimiz gerçekten gazeteci olduğunu düşündüğümüz kişilerin sitelerini takip ediyoruz. Ben en çok Diyalog Medya üzerinden haberleri takip ediyorum. Diyalog Medya taraflı davranmıyor ve olayları olduğu gibi bizlere aktarıyor bu nedenle de güvenerek takip ediyoruz.”