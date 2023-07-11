Polis tümünü tutukladı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Bangladeş uyruklu Jahrol Islam, Ismail Hossen, Saber Ali Bin, Nazmul Hassan mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıkları ancak yasal işlem yaptırmayarak, kaçak yaşam sürdükleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 5 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Jahrol Islam, İsmail Hossen, Saber Ali Bin, Nazmul Hassan’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, Jahrol Islam’ın 26 Mart 2023 tarihinde 30 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını, bu tarihten itibaren muhaceret işlemi yaptırmayıp, 26 Nisan 2023 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığını söyledi.

Polis, İsmail Hossen’in ise 12 Aralık 2022 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ve oturma izni almayarak, 30 Mart 2023 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığını açıkladı.

Saber Ali Bin’in de 5 Nisan 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını kaydeden polis, muhaceret işlemi yaptırmadığını ve 5 Mayıs 2023 tarihinden beri kaçak yaşam sürdüğünü belirtti.

Polis, Nazmul Hassan’ın da 16 Aralık 2022 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, 31 Ocak 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığını açıkladı.

Zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldıklarını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.