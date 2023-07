Yerinde öneri

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), asgari ücretliye ve yoksula bütçeden pay ayrılması, ihtiyaç duyan sektörlere ise sosyal güvenlik primlerinde ciddi destek sağlanması önerisinde bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Tartışılan asgari ücret zammı üzerinden kimse esnaf-zanaatkar ve çalışanı karşı karşıya getirmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Çünkü alım gücünün olmadığı yerde ekonomi olmaz” denildi.

Odanın duruşunun net olduğu ifade edilen açıklamada, “sorunun belirlenecek olan asgari ücret değil, asgari ücret üzerinden çevrilen oyunlar olduğu” savunuldu. Açıklamada, “Son zamanlarda oynanan oyunun, kaşıkla verir gibi yapıp ardından kepçeyle verilenin kat ve kat üstünün, hem esnaf hem de çalışandan geri alınması olduğu” öne sürüldü.

KTEZO olarak esnafa yönelik yapılan son ekonomik durum anketine göre, işletmelerin yüzde 40’tan fazlasının TL bazında cirosu azalırken, yüzde 70’inin de ekonomik gerileme içinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Esnafın hızla kapatmakta olması ve işsizliğin artış nedeni tam da budur” denildi.

Her gün alım gücünün gerilemesinin nedeninin asgari ücret üzerinden uygulanan politikalar olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Asgari ücretin artışını yaparmış gibi yaparak, ardından her şeyi zamlamak ve var olan sistemde sosyal güvenlik, cezalar, harçlar, belediye hizmet bedelleri ve vergileri asgari ücretle birlikte artırmak bu ülkenin üretici gücünü bitirmektedir.”

Dün bir aylık asgari ücretin karşılığı olarak 60 kilo et alınabilirken, bugün 25 kilo et alınabildiğine işaret edilen açıklamada, “orta sınıfın yıllardır oynanan oyunlarla çöktüğü, asgari ücretlinin açlığa sürüklendiği” kaydedildi.

Oda açıklamasında, asgari ücretliye ve yoksula bütçeden pay ayrılması, ihtiyaç duyan sektörlere ise sosyal güvenlik primlerinde göstermelik değil ciddi destek sağlanması önerisinde bulunuldu.

“Asgari ücretlinin gıdaya ayırdığı pay yüzde 40’ları aşıyorsa, kira ile birlikte yüzde 80’leri buluyorsa o ülkede yaşam bitmiştir” denilen açıklamada, “Derdiniz, sadece bizden aldıklarınızla giderlerinizi karşılamak, bütçe açığını kapatmak değilse, çözüm vardır. Bu koşullarda dahi toplumsal dayanışmayı yapamıyorsak, gerisi laf-ı güzaftır” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023, 10:02