Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Seçmenin iradesinin sandıktan çıkacağı şekilde tüm önlemler alınmıştır” dedi.

Özerdağ, 6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Her ilçe için sandıkların belirlendiğini, sandık kurullarında kimlerin çalışacağı ve kimlerin nerede oy kullanacağının da belli olduğunu ifade eden Özerdağ, seçmenlerin nerede oy kullanacaklarıyla ilgili bilgileri YSK sayfasından kimlik numaralarını girerek görebileceğini belirtti.

Halkın kafasında hiçbir soru işareti kalmamasını da isteyen Özerdağ, geçtiğimiz günlerde konu olan pusularla ilgili bir sıkıntı olmadığına vurgu yaptı.

Devlet Basımevi’nin hafta sonu baskıya başladığını, baskıda görevli olmayan kişilerin gerekli prosedür uygulanarak, arka bölgedeki eşyalarını almalarının sağlandığını belirten Özerdağ, ancak bu arada emekli bir kişinin bir siyasi ile whatsapp yazışmalarına ilişkin bilgi gelmesi üzerine polis vasıtasıyla konunun netlik kazanmasının sağlandığını kaydetti.

“Polis kayıtları ve telefonları inceledi. Söz konusu konuyla ilgili hiçbir unsur bulunmadı. YSK görevlileri ile polis oradaydı ve denetledi. Hiçbir sıkıntı yoktur. Pusulalarla ilgili de hiçbir sorun yoktur” diyen Özerdağ, sandıklara dağıtılacak pusulaların milletvekilliği için sarı, belediyeler için ise beyaz olarak basılacağını, kimsenin kafasında soru işareti olacak bir durum olmamasının sağlandığını belirtti.

Hiçbir sorun yok

Özerdağ, “Seçmenin iradesinin sandıktan çıkacağı şekilde tüm önlemler alınmıştır. Vatandaş rahat olsun, biz araştırıp gerekeni yapıyoruz. Seçim güvenliği ile ilgili de hiçbir sorun yoktur. Gerek siyasilerin gerek halkın içi rahat olsun.” ifadelerine yer verdi.

Sandık kurullarında gözlemciler huzurunda pusulaların sayılacağını ve sonuçların herkesin göreceği bir şekilde asılacağını da anlatan Özerdağ, bu bilgilerin de Bilgi İşlem Merkezi’nce ayrıca duyurulduğunu söyledi.

