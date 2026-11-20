Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) seçim sonrasında kurulacak hükümete ülkeyi ekonomik olarak güçlendirecek önerilerde bulundu; esnafın sorunlarıyla ihtiyaçlarının çözümü yönünde atılabilecek adımları aktardı.

KTEZO esnafın ihtiyaç ve önerilerini de içeren ekonomik manifestoyu kamuoyuyla paylaştı.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nda yapılan basın toplantısında KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, KKTC'nin kazandığından çok harcayan bir ülke durumuna geldiğini, mali açığın gün geçtikçe büyüdüğünü ve borç faizleriyle birlikte yıkıma gidildiğini savundu.

Tulga, böylesi bir ortamda ve yüzde ellilerde seyreden enflasyona karşı, alım gücünü artıracak radikal politikalara yönelmek gerektiğini kaydederek, maaş artışlarının çıkmazı daha da büyüterek, ekonominin daha fazla Güneye kaymasını sağladığını ileri sürdü.

Tulga, kamuoyuyla paylaştığı ekonomik manifestoda, ülkenin üretim kapasitesinin zayıfladığını, enflasyon ve hayat pahalılığının toplumun alım gücünü aşındırdığını belirterek mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmadığını savundu.

"Üretime katılım oranı yüzde 30'lara kadar geriledi"

Manifestoda, ülkede üretim odaklı yeni bir ekonomik düzene ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hürrem Tulga, tüm toplumun üretime katılım oranının yüzde 30'lara kadar gerilediğine dikkat çekti.

Tulga, üretim, istihdam ve ihracatın güçlendirilmesi, sosyal adaletin korunarak kamu harcamalarının yeniden düzenlenmesi, emeğin ve mesleki becerilerin değerinin artırılması gerektiğini de vurguladı.

Enflasyonla mücadele kapsamında ithalatta KDV başta olmak üzere vergilerin peşin tahsil edilmesi uygulamasının kaldırılmasını öneren Tulga, tarım ve hayvancılıkta yerli yem üretiminin teşvik edilmesi, üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturacak "pazar" yapılarının güçlendirilmesi, güneş enerjisi yatırımlarının artırılması ve üretim süreçlerinin kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti.

Tulga, ayrıca kooperatifleşmenin desteklenmesi, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve çalışma yaşamının, yapılan işe göre kayıt altına alınarak, daha etkin şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve kamu yönetimine ilişkin önerilere de yer veren Tulga, mesleki eğitimin güçlendirilmesini, kolejlerin kaldırılmasını, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kamusal niteliğinin korunmasını, toplu ulaşım sistemine geçilmesini ve organize sanayi bölgelerinin (OSB) sektör bazlı planlanmasını önerdi. Tulga, otomotiv sektörü için mutlaka ayrı bir OSB kurulmasının gerekli olduğunu da aktardı.