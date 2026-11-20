Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hükümete gelmeleri halinde öncelikli olarak kamu maliyesinin gerçek borç tablosunu açıklayacaklarını belirtti.

Devletin sürekli borçlanarak mali yapısını sürdürmesinin ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Özersay, ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla hedef enflasyon uygulamasını gündeme getireceklerini kaydetti.

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması gerektiğini vurgulayan Özersay, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki vergi baskısının azaltılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Özersay, gümrük denetimlerinin güçlendirilmesi ve emlak piyasasında güven ortamının yeniden oluşturulmasının önemine de dikkat çekti.

Sağlık alanındaki sorunlara da değinen Özersay, vatandaşların yalnızca devlet hastanelerinden değil, özel hastaneler ve anlaşmalı kliniklerden de sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacak Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

