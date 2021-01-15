Bakanlıkta ve mahkemede birer vaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde bir çalışanda Coronavirüs tespit edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda arşiv bölümünde çalışan bir personelin Covid-19 pozitif çıkması sonucu, Bakanlığın önlem amacı ile 2 gün kapalı kalmasına karar verildi.

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tüm personele PCR testlerinin yapıldığını, pazar günü testlerin yenileneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işlemleri olanlar işlemlerini ilgili dairelerden yapabilecek. PCR test sonuçları negatif çıkan personel, 18 Ocak Pazartesi günü bakanlıkta yeniden işbaşı yapacak.

Mahkeme personeline test yapılacak

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, bir personelinin Coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Yüksek Mahkeme’den verilen bilgiye göre; Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görevli bir personelin Coronavirüs taşıdığının anlaşılması üzerine bugün tüm personele test yapılacak.

Bu nedenle Güzelyurt Kaza Mahkemesi bugün hizmet veremeyecek.

