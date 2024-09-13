Para için çalış ama çalma

Lefkoşa’da depo olarak kullanılan 5 katlı binadan 37 adet klima dış ünitesi çalarak, hurdacıya satan 27 yaşındaki Umut Böyükarslan ile 22 yaşındaki Adem Ozansoy hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, 24 Ocak- 20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Yargıç, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, Umut Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un tespit edilerek, tutuklandıklarını ve 7 aydır cezaevinde yargılanması beklediklerini açıkladı.

Yargıç, sanıkların çalmış oldukları klima dış ünitelerini Haspolat’ta bir hurdacıya 43 bin TL’ye sattıklarını ifade etti.

Bina açma suçu 7 yıl hapis öngörüyor

Sanıkların avukatının beyanlarına da değinen yargıç, savunmanın özellikle Umut Böyükarslan’ın parçalanmış bir aileye sahip olduğunu, her iki sanığın ailevi sorunları bulunduğunu söylediğini aktardı.

Yargıç, sanıkların hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarına dair de savunmanın beyanda bulunduğunu belirtti.

Sanıkların yargılandığı bina açma suçunun 7 yıl hapis öngören, giderek yaygınlaşan ve toplum huzurunu bozan suçlardan olduğunu belirten yargıç, sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarının da yaygınlaştığını ifade etti.

Suçlarda artış var

Mülke tecavüz suçlarında da artış olduğuna değinen yargıç, toplum huzurunu bozan suçlara ceza verilirken kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların 2024 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde söz konusu binaya birçok kez giriş yaptıklarını, pişmanlık ve korku duymadıklarını, maddi kazanç elde etmek için söz konusu suçları işlediklerini söyledi ve bu hususların aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Yargıç, boş ve kullanılmıyor dahi olsa kimsenin başkasına ait binaya girme hakkı olmadığını dile getirdi.

43 bin liralık zarar tazmin edildi

Yargıç, sanıkların genç ve sabıkasız oluşunu, 43 bin liralık zararı ödemelerini, travmatik aile yaşamına sahip olmalarını, davalarını kabul etmelerini ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, her iki sanığı da 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

