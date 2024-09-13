Sektöre ağır darbe

Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki mülkleri yabancılara sattıkları gerekçesiyle 4 kişiyi tutuklayıp mahkemeye çıkarması ve 23 kişilik bir listeyi kamuoyuna açıklaması sonrasında; müteahhit, emlakçı, hatta mühendislerin dahi güneye geçmekten korkar olduğu belirtildi.

Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi Diyalog medyaya yaptığı açıklamada sektörün ciddi bir durgunluk yaşadığını söylerken; güneye geçişlerle ilgili durumu ‘piyango’ çekilişine benzetti.



Sadeghi “Ya tutuklarsalar düşüncesiyle çok sayıda insan sağlık sorunu için dahi güneye geçmekten korkar oldu” dedi.

Sadehgi, son 6 aydır sektörde ciddi bir durgunluk yaşandığını, özellikle yabancıların tercihi olan İskele, Tatlısu, Esenpete bölgelerinde daha çok hissedildiğini açıkladı.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadehgi şunları söyledi:



“Son 6 aydır emlak sektörü çok durgun şekilde seyrediyor.

Özellikle turistlerin tercih ettiği İskele, Tatlısu ve Esentepe ve bölgelere yakın yerlerde durgunluk daha da hissediliyor.

Tutuklamalar meslektaşlarımızı ve paydaşlarımızı korkuttu. Sağlık için bile insanlar güneye gidemiyor. Mimar, mühendis, yatırımcı veya mülk alan yabancılar güneye gitmeye çekiniyor. Bu iş piyango gibi olmamalıdır. ‘Geçersem ya tutuklanırsam’ şeklinde olmamalıdır. Ayrıca devletimiz yatırımcının arkasında durmalıdır.

Mesela geçen gün İsrail’de Türk-Amerikan vatandaşı bir kişi katledildi. Türkiye ve ABD yetkilileri açıklama yaptı.

Simon Aykut’ada KKTC ve Türk vatandaşıdır. Kimse sahip çıkmıyor, kimse açıklama yapmıyor. İnsanlar başımıza bir şey gelirse acaba devlet bize sahip çıkar mı diye düşünüyor.”

TMK’ya sahip çıkılmalı

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çok iyi çalışması halinde birçok sıkıntının aşılacağını ifade eden Sadehgi açıklamalarına şöyle devam etti:

“Rum tarafı uyanık davrandı. Hakkını alamayanlar, tazmin edilmeyenleri yüreklendirip, dava açtırdı.

Oysaki TMK tıkır tıkır çalışsa ve başvuru yapanlar tazmin edilse o zaman herkes bu yolu tercih edecek, yıllarca sürecek davalarla uğraşmayacaktı.

TMK için bir fon oluşturuldu, yabancılara emlak vergisi yüzde 12’ye çıkarıldı. Biz buna hiç itiraz etmedik. Çünkü vergiden bir pay fona aktarıldı. TMK’ya fon sağlanmazsa para olmaz, para olmazsa da komisyon çalışamaz. Fon oluşturulduktan sonra kısa sürede 5-6 milyon para toplandı. Geçtiğimiz haftalarda da Girne’deki bir Rum mülkü için büyük bir ödeme yapıldı. Biz aslında TMK’nın ve yapılan ödemelerin reklamını yapmalıyız. Herkese duyurmalıyız.”

Sahte emlakçılara da değinen Hüseyin Sadehgi, Emlakçılar Birliği Yasasının bu yıl meclisten geçtiğini, lisans yasası geçtikten sonra da artık her önüne gelenin emlakçılık yapamayacağını, yapanların suç işlemiş olacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 10:05