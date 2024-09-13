YSK’den onaylı üye listesi var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, örgüt seçimleriyle ilgili verilen ara emri kararının 21 Eylül’deki genel başkanlık seçimlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 21 Mart 2024 tarihinden önce üye olan 21 bin kişinin oy kullanabileceğine dair kendisine liste verdiğini belirten Hasipoğlu, bir sorun çıkacağını sanmadığını söyledi.

Tv2020’de Gündem Özel programına açıklamalarda bulunan Hasipoğlu şunları söyledi:

“Alınan ara emri kararı sekiz örgütle ilgili bir ara emridir. Mahkeme esasa ilişkin karar vermedi. Biz de kurultay öncesinde ara emirlerinin duruşmasının yapılmaması yönünde rıza gösterdik. Örgüt başkanları seçiminin kurultay ile bir bağı yoktur. Verilen emir örgüt başkanıyla ilgilidir, üyelerle ilgili bir durum yoktur.

Örgüt başkanlarından oy kullananlardan ilk kongre tarihinden 6 öncesine kadar üye olanlar oy kullanabilir. Bizim ilk kongremiz 22 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.

6 öncesi 22 Ocak tarihi olur. Mahkeme 22 Ocak’tan önce üye olanların oy kullanabileceği şeklinde bir düzenleme yaptı.

Parti tüzüğümüze göre ise; kurultay tarihinde 6 ay önce üye olanlar oy kullanabilir diyor. Dolayısıyla ikisini bir birine karıştırmamak gerekiyor. İkisinin üye listesi, ikisine uygulanacak yöntem farklıdır. 10 Temmuz’da Yüksek Seçim Kuruluna yazı yazdım ve kurultayda oy kullanacakların listesini istedim.

YSK bana mühürlü listeyi verdi, 15 Temmuz’da tüm adaylara dağıttım. Şeffaf oldum, net oldum.

Kurultaya 8-9 gün kaldı. Biri çıkıp “sana verilen YSK listesi değil, başka liste kullanılacak” derse yeniden mahkemeye gidebilir. Ancak gerek kalacağını düşünmüyorum. Elimizde YSK listesi var.

Listeye göre; 21 Mart’tan önce üye olan 21 bin kişi oy kullanacak.”

Hasipoğlu, “ 21 Eylül 2024 Saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi ve halkımızı bekliyoruz” dedi.

