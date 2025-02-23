Ercan’da yakalandı

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde ‘Doyduk Duyduk’ adlı lokantayı işleten Ahmet Keskin dün silahlı saldırıya uğradı. Restorana müşteri gibi giren bereli erkek bir şahıs, hiç beklenmedik bir anda cebinden silahını çıkarıp, Keskin’e ateş etti. Baldırından yaralanan Keskin hastaneye kaldırılırken, saldırgan olaydan bir buçuk saat sonra Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Olay dün saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doyduk Doyduk isimli restoranda meydana geldi. Olay yerine yürüyerek giden ve müşteri gibi içeri giren genç bir şahıs, cebinden çıkardığı silahla iş yeri işletmecisi Ahmet Keskin'e ateş açtı. Keskin’e bir el ateş açarak baldırından yaralayan saldırgan, koşarak olay yerinden açtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Cürümleri Önleme ve Adli Şube ekipleri, tanıkların ifadesinden yola çıkarak, saldırganın izini sürdü. Restoranın ilerisinde saldırganın atmış olduğu bere ve montu tespit eden polis, aramalarını yoğunlaştırdı.

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırılan Keskin, bacağına isabet eden kurşun çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Mahkemeye çıkarılacak

Restoranın ve çevre güvenlik kameralarını inceleyen saldırganın eşkalini de tespit edildi. Tüm kara ve hava kapılarına haber verilirken, zanlı saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

“Ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan saldırganın TC vatandaşı olduğu öğrenilirken, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Keskin’in saldırganı tanımadığını söylediği bilgisi elde edildi. Saldırganın azmettirildiği düşünülürken, gerçeğin yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025, 00:50