Ercan’dan geldi Bodamya’ya gitti

Suna ERDEN

Akıncılar ile Bodamya köyü arasında Pakistanlı gencin ölümüyle sonuçlanan insan kaçakçılığı olayıyla ilgili tutuklanan Mehmet Ali Uluçay dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 6 gün ek süre alınırken, duruşmada yeni detaylar açıklandı.

Girne Limanı’ndan çıkış yaparken yakalanan zanlının, aracının arka kısmındaki kurşun deliğini kapatmak için boyadığı açıklandı.

Duruşmada ölen gencin adının Shoib Khan olduğu, 29 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye Ercan’dan yasal giriş yaptığı belirtildi. Khan’ın ülkeden çıkışının ise görülmediği aktarıldı.

Bu arada meydana gelen ölüm ve insan kaçakçılığıyla ilgili güneyde tutuklanan Kamerunlu 39 yaşındaki adam ise dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 8 gün ek tutukluluk emri alındı.

4 yabancı şahsı güneye geçirdi

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis; Uluçay’ın 5 Ocak 2025 tarihinde Akıncılar köyü civarında ismi tespit edilemeyen 4 yabancı şahsı, MD120 plakalı aracı ile güneye geçirdiğini söyledi.

Polis, 6 Ocak tarihinde güneyde Pakistanlı bir şahsın ölü bulunduğunu, insan kaçakçılığı ile bağlantılı olan ölümle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıslardan biri olan zanlının 15 Ocak’ta aracıyla birlikte Girne Limanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis; zanlının tutuklandığını, aracın emare alındığını kaydetti. Polis; araçta yapılan incelemede arka kaputun bir kısmının yeni boyandığını belirlediklerini, yapılan incelemede kurşun deliğinin boya ile kapatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının üzerinde bir adet telefon bulunarak emare alındığını ancak olayda kullandığı telefonun henüz bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlının emare alınan telefonun şifresini vermediğini, uzmanların şifreyi kırmak için uğraştığını dile getirdi.

Kimliği tespit edildi

Polis, Rum makamları tarafından Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla kendilerine yazı gönderildiğini, güneyde ölü bulunan şahsın adının Shoib Khan olduğunun bildirildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Shoib Khan’ın 29 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye 60 günlük vize ile giriş yaptığını ancak ülkeden yasal çıkışının olmadığını açıkladı. Polis memuru, Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla gönderilen yazıda bazı şahıslarla ilgili araştırma yapılmasının talep edildiğini kaydetti. Polis, KKTC makamlarının da Bilgi Değişim Ofisine yazı yazarak, bazı bilgiler talep ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve olası suç ortaklarına etki edebileceğini ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Kamerunlu zanlı 8 gün daha tutuklu

Bu arada meydana gelen ölüm ve insan kaçakçılığıyla ilgili güneyde tutuklanan Kamerunlu 39 yaşındaki adam ise dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 8 gün ek tutukluluk emri alındı.

Rum basını mahkemeye yansıyan detayları aktardı; haberlere göre; Shoib Khan polisin açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu.

Kamerunlu zanlı, onu yaralı bir şekilde Strovolos'a götürdü ancak yarası ağır olan Pakistanlı hayatını kaybetti.

Polis, kurşunun Khan'ın karaciğerini ve kalbini delerek boğazına girdiğini aktardı.

Olay anını da anlatan polis, devriye ekiplerinin tampon bölgede Akıncılar’a doğru giden ve farları kapalı bir Nissan Navara marka kamyonetle karşılaştığını söyledi.

Polis, ekiplerin kamyonetin sol lastiğine ateş ettiğini ancak sürücünün kaçmayı başardığını söyledi.

Polis, ayrıca olay yerine yaklaşıldığında iki araç ve koşarak kaçan bir yaya tespit edildiğini açıkladı.