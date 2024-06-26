Erdi bunu da becerdi

Kılıktan kılığa girerek insanları kandırıp, paralarını alan ve bu suçlardan dolayı defalarca hapis yatan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.

Polis olduğunu söyleyerek, 2 ayrı döviz bürosunun çalışanını kandırarak, bin dolar ve bin sterlin alan zanlı olaydan birkaç saat sonra tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturma memuru, zanlının 24 Haziran 2024 tarihinde saat 17.40 sıralarında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosu önünde, kendisini polis S.Ç., olarak tanıtıp, E.A.’dan bin ABD doları alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün saat 18.00 sıralarında da yine Gönyeli'de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, kasiyer olarak çalışan Ö.N.'dan bin sterlin nakit para isteyip TL karşılığını arabadan getireceğini söyledikten, parayı alıp konu yerden ayrıldığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bin dolar ve 930 sterlin paranın bulunarak, emare alındığını söyledi.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.