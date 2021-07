Erdoğan ne derse onu yapar

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayına ihtiyaç duyduğunu ve 500 dönümlük bir arazinin Metehan bölgesinde bu amaçla askerden alındığını açıklamasının ardından farklı görüşler ortaya çıkmaya başladı. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşların önemli bir kısmı “Erdoğan ne dediyse onu yapar” diyerek Külliye inşaatına destek verirken, bir kısmı önceliklerin farklı olduğunu belirtti.

KKTC’nin acilen hastane, yol ve elektrik yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye’nin yardımlarıyla bu tür sorunların da aşılacağını söylüyor. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu “Türkiye’siz bir KKTC düşünülemez” diyor.

Ne dediler…?

Hamza Sarpkaya

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Parlamento binası müjdeleri güzel bir düşünce oldu. Cumhurbaşkanlığı sarayının ve meclis binasının yenilenmesi çok iyi olur. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı sarayının yanı sıra yapılması gereken elbette ki başka şeyler de vardır ve bunların da zamanı geldiğinde sırasıyla yapılacağını düşünüyorum.”

Cahit Sarp

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi’nde vermiş olduğu saray ve meclis binası müjdesini güzel karşılıyorum. Yıllardır aynı meclis binası ve aynı Cumhurbaşkanlığı sarayı kullanılıyor ve bence yenilik güzel bir şeydir. Evet, ülkemizde yapılması gereken acil işler var ve ben inanıyorum ki Türkiye’nin yardımlarıyla bu ülke daha da güzel olacaktır. Bize başka yardım edecek başka kimsemiz yoktur ve her zaman yanımızdadır.”

Ökten Çağrı

“İyi yapılara sahip olmak herkesin hakkıdır ve bunu böyle görmek lazımdır. Parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı külliyesinden ayrı yapılması gereken işler de var elbette ve bunların da yapılıp sorunların giderileceği inancındayım. Ezelden beridir Türkiye Cumhuriyeti’ni anavatan olarak kabul ediyoruz ve her zaman yanımızdadır. Mümkün olduğunca bize yardım ediyorlar ve ulaştırma, imar, sağlık alanlarında da yanımızda olmaya devam edeceklerine inanıyorum.”

Cemal Hürben

“Kıbrıs Türkü bu topraklarda çok uzun mücadeleler vermiştir. Bu toprakları atalarımız yoktan var edip vatan yaptı. 1974 Barış Harekâtında Türkiye ile ada halkı omuz omuza bu toprakları vatan yaptı. Biliniyor ki yıllardır hizmet veren Cumhurbaşkanlığı sarayı ve meclis binası günümüz şartlarında demode olmuş binalardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saray ve parlamento binası için atmış olduğu adım önemli ve gerekli bir adımdır. Daha önce Türkiye bu ülkede birçok büyük yatırımlar yapmıştır ve hala bugün yapmaya devam ediyor. Bugün kendini bilmez bazı kesimler hala daha Türkiye’ye karşı geliyor. Türkiye buradan “askerimi de alıp ben Kıbrıs’tan çekiliyorum” dese ne olacağız? Ben inanıyorum ki bu ülke Türkiye’nin katkıları ve desteği ile daha iyi daha güzel bir yere gelecektir. Bizim de burada yapmamız gereken tek şey çalışan yöneticiler seçerek Türkiye’den gelecek destekleri doğru şekilde kullanmalarını sağlamaktır.”

Âdem Kanlı

“Cumhurbaşkanlığı külliyelisi ve parlamento binasına şu an hiç gerek yoktu. Adada yatırım yapılması gereken çok fazla yer varken böylesi yapıların gündeme gelmesi bence gereksizdi. Yollarımız, sularımız, elektriğimiz, sağlık ve daha birçok alanda yapılması gereken önemli işler var. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve katkıları ile bu belirttiğim alanlarda yaşanan sorunlar da giderilecektir ancak keşke öncelik bu sorunlara verilseydi.”

İsmail Özer

“KKTC’ye yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento binası güzel bir karardır. Mevcut binalar eskiydi ve bu nedenle yenilenmesi güzel olacaktır. Türkiye her zaman KKTC’nin yanındadır ve olmaya devam edeceğine inanıyorum. Elbette ki saray ve meclis binasından daha önemli işler de var. Bunların başında sağlık geliyor ama diğer alanlarda da yaşanan sorunların Türkiye’nin katkıları ile giderileceğine inanıyorum.”

Savaş Akarsular

“Cumhurbaşkanlığı sarayı ve meclis binası fena bir fikir değil ancak aciliyeti yoktu. Yollarımız, hastane ve daha birçok alandaki işlerin tamamlandıktan sonra saray ve meclis binası yapılabilirdi. Anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır. Türkiye’nin desteği ile ülkemizin daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum.”

Lütfi Tosun

“Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento binası kararını beğenerek karşıladım. Bu yatırımların zaten başka biri tarafından buraya yapılmasını bekleyemezdik. Bazı kesimler Türkiye’nin bu kadar zamandır yaptığı yardımları bile inkâr etmekte ve görmezden gelmektedir. Bence ülkemizde daha da yapılması gereken işler vardır. Türkiye’nin katkısıyla sorunların giderileceğine inanıyorum.”

Orhan Belli

“Buraya yapılacak her yatırım KKTC halkının yararına olacak yatırımlardır. Bu ülkede Parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı külliyesinden önce elbette ki yapılması gereken daha başka işler de var ancak Türkiye’nin bu konulara da el atarak kısa sürede yapılması ve sorunların giderilmesi için destek olacağı yönünde inancım vardır.”

Betül Kürtoğlu

“Ülkede yapılması gereken daha öncelikli işler vardı. KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı sarayından veya meclis binasından daha acil hastaneye ihtiyacımız vardır. Çocuktum büyüdüm ve ölüyorum hala daha aynı hastane ve ne yazık ki sağlık sistemimiz çökmüş durumda. Elbette ki Türkiye’nin destek ve katkıları ile değişik alanlarda yaşanan sıkıntılarımız giderilir ancak meclis binası ve saraydan öncelikli olan yerler düzeltilseydi daha iyi olurdu.”