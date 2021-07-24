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Çam ağaçları zarar gördü

Çatalköy’de ormanlık alanda yangın çıktı

Çam ağaçları zarar gördü
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Girne’ye bağlı Çatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.20 sıralarında Çatalköy'de Olive Tree tesislerinin batı kısmındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisindeki çam ağaçları ile makilik alan yandı. Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.  
Öte yandan Yılmazköy' de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında önceki gün iki şahsa ait arazi içerisinde çıkan yangında, 30 dönüm anız, 200 adet balya, 50 metre damla sulama lastiği tamamen, 21 adet zeytin ağacı, 2 adet hünnap ağacı kısmen yandı. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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