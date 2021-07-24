Emeklilere bedava tatil

Rum Bakanlar Kurulu, kuzeyde yaşayan Rum ve Maronitlere para yardımı yapmanın yanı sıra 3 bin 500 emekliye bedava tatil olanağı sağladı.

Politis’in haberine göre, kurulun son toplantısında KKTC’de yaşayan ve yaşı 45’in altında olan Rum ve Maronit çiftlere, KKTC’de ev inşa etmeleri, mevcut evlerini genişletmeleri ve evlerini döşemeleri veya geliştirmeleri için 17’şer bin Euro ödenek verilmesi planını onayladı. Bu plan Kasım 2023 Kasım sonuna kadar devam edecek.

Ayrıca 2 bin 45 sanatçıya toplamda 3 milyon 67 bin 500 Euro ödenek dağıtma kararı alan kurul, düşük gelirli emeklileri 1 Eylül 2021’den 22 Aralık 2021’e kadar Güney Kıbrıs’ın dağlık bölgelerine, özellikle Pirgo’daki otellere tatile gönderme kararı aldı. Toplamda 500 bin Euro ödenek ayrılan bu plandan yaklaşık 3 bin 200 emekli yararlanacak.

Rum Bakanlar Kurulu muz ve patates üreticileri için de hektar başına dağıtılmak üzere toplam 12 bin Euro ödeneği onayladı.