10 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yanına 26 santim uzunluğundaki bıçağı alarak, Adem Ç.’nin kapısına dayanan; kapı açılmadığı gerekçesiyle olay çıkaran İsmail Varlıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Olay esnasında 178 promil alkollü olduğu belirtilen zanlının, hem Adem Ç.’nin evinin giriş kapısına hem de aracına zarar verdiği ve 10 bin liralık hasara neden olduğu açıklandı.

Şikâyet üzerine olay yerinde suçüstü yakalanan, son 3 gündür hücrede tutulan zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 10 bin TL nakit teminat yatırarak, yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, olayın 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinde 178 promil alkol bulunduğu esnada, Adem Ç. isimli şahsın evine gittiğini ifade etti. Polis, zanlının kapıyı açmadığı gerekçesiyle yanında bulundurduğu 26 santim uzunluğundaki bıçakla, kapıya defalarca vurarak, hasar verdiğini açıkladı. Polis, zanlının daha sonra apartmana ait araç park yerinde bulunan Adem Ç.’ye ait Mazda Axela marka araca taşla vurarak, yan camları, arka camı, sol dikiz aynası, şoför kapısı kolunu, sağ arka bagaj kapısını hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve olay yerinde bulunan bıçak, aracın camlarını kırmakta kullanılan 2 adet taşın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yapmış olduğu hasarın 10 bin TL olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.