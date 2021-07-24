Limasol’da kaza, 5 kişi yaralandı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde dün akşam saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişinin Limasol Genel Hastanesine kaldırıldıkları, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Limasol Genel Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarında kırıklar oluştuğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Rum polisinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.