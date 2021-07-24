Mezarlık çevresi bakımsız bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızlarından Değer’in eski eşi Songuç Kürşat’ın yaptığı çağrıya yanıt geldi.

Kürşat’ın ‘Onu aile mezarlığına taşıyınız’ çağrısına cevap veren diğer kızı Ender Vangöl, “En erken zamanda ele alacağımız konumuzdur” şeklinde cevap verdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kızı Ender Vangöl, "En erken zamanda ele alacağımız konumuzdur... Konuştuk girişimlerimiz başladı. Aile olarak yapımını BİZ bitirecek olursak da hiç bir iktidar oraya giremeyecek. Artık tahammülümüz sıfırlanmıştır" diye tepkisini ortaya koydu.

Aile Mezarlığı'na gömülmenin babasının vasiyeti olduğunu hatırlatan Ender Vangöl, yaşananları ve duygularını şu sözlerle ifade etti;

“Vasiyetiydi” O gün acımla çırpınarak ‘Hayır buraya gömülmesin vasiyeti var’ dediğim halde “O artık sizin değil devletindir dendi. Ve tek çivi çakarsanız sizi dava ederim tehdidiyle karşılaştığımız bir mimarın insafına ve yetkililerin umursuzluğuna kaldık. Herkes de bilmeden bizleri suçladı. Bizi defalarca bu konuyu gündeme getirmemize sebep olanların O kendini beğenmiş halleriyle baş başa bıraktılar. 9 yıldır çektiğim azabın bedelini kimse ödemeyecek."

Songuç Kürşat ne demişti?

Değer’in eski eşi Songuç Kürşat önceki gün aile mensuplarına bir çağrı yaparak “Onu aile mezarlığına taşıyın” demişti. Kürşat çağrısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ailesine çağrımdır. 10 yıldır anıtını yapamadığımız, gelen resmî konuklara ziyaret ettirmediğimiz, mezarı çevresinde her türlü ahlaksızlığa göz yumduğumuz lider Denktaş'ın naaşını aile mezarlığına taşıyınız. Bu utancı başta yöneticiler olmak üzere hepimizin suratına tokat gibi vurunuz.”



9 yılda bitirilemedi

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölümünün üstünden 9 yılı aşkın bir zaman geçti.

Denktaş, 1980’li yıllarda ‘Günaydın Kıbrıs’ gazetesi aracılığıyla vasiyetini açıklamış ve “öldüğümde beni aile mezarlığına gömsünler. Hiç olmazsa gelen geçen bir Fatiha okur” demişti.

Ancak Denktaş’ın ailesi bu vasiyeti yerine getirmedi ve Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi. Aradan 9 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın Denktaş’ın Anıt Mezarı bitirilmedi. Mezarlık çevresi bakımsız bırakıldı.