Bıçağı omuzuna sapladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ev arkadaşları arasında yemek meselesi yüzünden çıkan kavgada Valentine Arinze Oluigbo, Andy Nyebuchiba Ogunka'yı omuzundan bıçakladı.

Ogunka'nın yemek pişirmediği, Oluigbo’nun hazırladığı yiyeceklerden yemeye kalktığı, kavganın bu nedenle çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından Oluigbo gözaltına alınırken, dün yaralama suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, 3 gün tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Valentine Arinze Oluigbo’nun kendinden yemeğini istediği gerekçesiyle ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı bıçakladığını ifade etti. Polis, zanlının mutfaktan aldığı 24 santim uzunluğundaki bıçakla Ogunka'yı omuzundan yaralayarak, bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, Andy Nyebuchiba Ogunka'nın

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, bıçağın emare alındığını, Ogunka'nın tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin henüz alınamadığını ayrıca ikamet durumunun da araştırılacağını belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.