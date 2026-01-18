Erhürman da katıldı

Güney Kıbrıs’ta 1988-1993 yılları arasında Başkanlık görevinde bulunan ve geçen çarşamba günü 94 yaşında hayatını kaybeden Yorgos Vasiliu için dün cenaze töreni gerçekleştirildi.

Tören, Strovolo’daki “Ayia Sofia Katedrali”nde yapıldı. Törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Vasiliu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

KKTC’den ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de katıldı. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise törene taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Vasiliu’nun cenazesi, saat 11.00 civarında Rum Polisi Filarmoni Orkestrası eşliğinde top arabasıyla kiliseye götürüldü.

Askeri törenin ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios tarafından ayin yapıldı ve aile taziyeleri kabul etti. Tören, tabuta çelenk bırakılması ve saygı duruşu ile son buldu.

En büyük önceliği Kıbrıs sorunu oldu

Törende konuşma yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Vasiliu’nun "eşsiz" deneyimlerinden ve tecrübelerinden bahsederek, hangi görevde çalışırsa çalışsın, hayatın özünün basitlikte bulunduğunu asla unutmadığını söyledi.

Hristodulidis, Vasiliu’nun dürüst, evrensel ve uyumlu bir insan olduğunu ve her yerde, herkesle kendini rahat hissettiğini anlattı.

Vasiliu’nun en büyük önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu kaydeden Hristodulidis, bu uğurda yorulmadan çalışan Vasiliu’nun, arzusu gerçekleşmeden hayatını kaybettiğini belirtti ve taziyelerini sundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise, Vasiliu'nun çalışmaları ve bıraktığı miras hakkında konuştu.

Yerapetridis, Vasiliu’nun, Güney Kıbrıs'ın AB'ye katılımı karmaşık bir süreç olarak ele alınırken, ilk açıklamalarından birinde iyimser bir insan olduğunu söylediğini hatırladığını ve bunun, eylemlerine de yansıdığını söyledi.

Yorgos Yerapetridis, Vasiliu için "AB Dönem Başkanlığı'nda, Kıbrıs için büyük bir anda ayrıldınız ve tüm Yunan kültürüne acı verdiniz." dedi.

Yoldaşımı kaybettim

Yorgos Vasiliu’nun eşi Andrulla Vasiliu da, “büyük harflerle yazılan bir insanı ve kelimenin tam anlamıyla bir yoldaşı” kaybettiğini söyledi. Vasiliu, eşinin “yeniden birleşme arzusuyla öldüğünü” çünkü son ana kadar, Kıbrıs sorununun çözümünün onu endişelendirip düşü olmaya devam ettiğini ve her zaman savunduğu demokratik ilkelerle birliğin boşa gitmeyeceğini umduğunu ifade etti.

Vasiliu’nun naaşı, top atışları eşliğinde Eylence Mezarlığı’na defnedildi.