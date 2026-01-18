Telefon kayıtları gündemde

Güney Kıbrıs’taki Rus konsolosluğunda ölü bulunan ve Rusya’nın, intihar ettiğini açıkladığı Antov Pavof’un, adaya gelmezden önce üst düzey yetkililerle telefon görüşmesi yaptığı bildiril-di.

Alithia gazetesindeki haberde; Pavof’un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmeleri yaptığı, diğer üst düzey Rus diplomatlar ile teması olduğu ve sıklıkla Rus istihbaratı ile bağlantılı ya da koruması altında hareket ettiği öne sürüldü.

Alithia “The Insider” isimli araştırma sitesinden alıntıladığı haberi “Rus Casusun Yüksek Bağ-lantıları… Lefkoşa’daki Rus Büyükelçiliğinde Gizemli Şekilde Hayatını Kaybeden Anton Pa-nov’un Telefon Verileri Gün Işığında” başlığıyla aktardı.

Haberde, Panov’un milliyetçi LDPR partisi ve siber casusluk yapan Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile bağlantılı olduğu ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın aradığı Kırım senatörü Sergei Çekov ve Saşa Sniper kod adıyla bilinen Lugansklı bağışçı Aleksandr Borisov ile temasta oldu-ğu bilgisi verildi.

Habere göre The Insider’in ulaştığı telefon verileri Panov’un Güney Kıbrıs’a gönderilmeden önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Danışmanı Bahtiyer Hakimov, müsteşarlar Boykdanov ve Falina Sulga ve Dışişleri Bakanlığı Para-Bankacılık Dairesi Şefi Andrei Lisikov ile telefon gö-rüşmeleri yaptığını gösteriyor. Diplomatik kisve altında casusluk yapan SVR ve GUR yetkilile-rinin Rus Dışişleri Bakanlığı Para-Bankacılık Dairesi’ne atfedildiğine işaret edildi.