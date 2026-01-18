Parmak izi ele verdi

Gönyeli’de bir evden çelik kasayla birlikte yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili soruşturmada, Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki A.H. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlının bir suç ortağı olduğu da açıklan-dı. Zanlıyı ele veren kanıtın ise evin penceresindeki parmak izi olduğu belirtildi.

Polis, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 08.50 ile 15.30 arasında Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta bulunan N.G.’ye ait ikametgâhın yatak odasının açık vaziyetteki penceresinden içeri girildiğini mahkemeye bildirdi. Polis, yatak odasında bulunan elbise dolabı içinde muhafaza edilen çelik kasanın çalındığını ve kasada 25 bin 40 Amerikan Doları, 18 bin 300 İngiliz Sterlini, 20 bin Türk Lirası ve 350 Euro nakit para bulunduğunu belirtti.

Polis ayrıca çelik kasa içinde, üzerinde üç pırlanta taşı bulunan altın yüzük, üzerinde beş taş bulunan altın yüzük, küçük taşlar bulunan altın yüzük, beyaz ve sarı altından imal edilmiş taşlı erkek yüzüğü, ortasında taşlı kar sembolü bulunan altın künye, üzerinde “Almira” yazılı altın künye, dikdörtgen şekilli beyaz ve sarı altından künye, örgü şeklinde sarı ve beyaz altından künye, üzerinde mavi zümrüt taşı bulunan altın küpe, üzerinde beyaz inci bulunan altın küpe, üç taş pırlanta bulunan altın küpe, tek taş altın küpe ve üzerinde Fatma Ana eli sembolü bulunan altın kolyenin bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, olayın 14 Ocak 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin emare olarak alındığını ve yapılan inceleme sonucunda söz konusu parmak izinin zanlı A.H.’ye ait olduğunun tespit edildiğini mahkemeye bildirdi. Bu tespitler doğrultusunda zanlının 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklandığı kaydedildi.

Zanlının tutuklanmasının ardından Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama ya-pıldı. Aramada 18 bin Türk Lirası ile 500 Amerikan Doları nakit para bulundu ve emare olarak alındı.

Polis ayrıca soruşturma kapsamında temin edilen kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının olayla bağlantılı bir suç ortağının bulunduğunu ve söz konusu şahsın arandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, zanlı-nın üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, polis talebini kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026, 03:35