Sahibini bulamamış

Gönyeli’de bankamatik üzerinde unutulan 17 bin TL’yi çaldığı iddia edilen E.G. kamera görüntülerinden tespit edilerek, Girne Limanı’ndan çıkış yapmak üzereyken tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alınırken, parayı sahibine iade etmek amacıyla aldığını söylediği aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, İ.A.’nın 30 Aralık 2025 tarihinde saat 23.10 sıralarında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelin otoparkı içerisinde bulunan bir bankaya ait ATM’den hesabına 17 bin TL nakit para yatırmak istediğini, ancak işlemler tamamlanmadan cihazın başından ayrıldığını söyledi.

Polis, İ.A.’nın ayrılmasının ardından ATM cihazının işlem iptali yaparak yatırılmak istenen parayı iade ettiğini, bu esnada olay yerine giden zanlı E.G.’nin iade edilen 17 bin TL nakit parayı alarak çaldığını aktardı. Polis, olayın 8 Ocak 2026’de bildirildiğini, alınan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan incelemeler sonucunda zanlının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta Girne Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, parayı iyi niyetle aldığını ve sahibine ulaştırmak amacıyla aldığını iddia ettiğini aktardı. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Paranın sahibini aramış

Zanlının avukatı ise mahkemede yaptığı beyanda, müvekkilinin yalnızca 3 günlüğüne Türkiye’ye gitmek amacıyla limana gittiğini, elinde gidiş-dönüş bileti bulunduğunu, herhangi bir kaçma niyeti olmadığını savundu. Avukat, müvekkilinin ATM cihazından çıkan parayı çalma kastıyla değil, iade etmek amacıyla aldığını, paranın sahibini bulmak için 3 gün boyunca bankamatik çevresine gidip geldiğini iddia etti.

Mahkemede zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

