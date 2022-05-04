Gençlerin ayakları kırıldı

Girne’ye bağlı Alsancak’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında 279 promil alkollü olan sürücü yol kenarında bekleyen 21 yaşındaki Hasan Kaya ve 24 yaşındaki Nihat Kaya’ya çarptı. Kaza sonucu yaralanan iki genç Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının ayaklarında kırık olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 2 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Alsancak’ta yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile seyreden 35 yaşındaki Sezai Kaya, Karaoğlanoğlu Caddesine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada karşıya geçmek için yolun güney kısmında yaya olarak bekleyen Hasan Kaya ve Nihat Kaya’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Hasan Kaya ve Nihat Kaya kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, her iki şahıs da sağ ayak kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Sezai Kaya’nın kaza esnasında 279 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, araç sürücüsü Sezai Kaya’nın tutuklandığı, polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.