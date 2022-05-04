Hedef Türkler ve Araplar

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde inşa edilen ve önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan 500 yatak kapasiteli otel ve casino kompleksi ‘City of Dreams Mediterranean’, zengin Türk ve Arap müşterilerine hizmet sunmak amacıyla çok sayıda ‘özel personel’ istihdam etti.

Şirket yetkilisi, 15 Kıbrıslı Türk kurpiyer ve dealer istihdamı yaptıklarını, buna ek olarak 50 de garson görevlendirileceğini söyledi. Türk çalışanların yanı sıra Güney Kıbrıs, Yunanistan ve değişik ülkelerden toplam 4 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Güney Kıbrıs’ta 22 yaş üstü yerlilerin casino’ya girişine izin verildiği için, kuzeyde polis denetimlerine tabi tutulmak istemeyen iyi oyuncuların da Limasol’daki otele kayacağına kesin gözle bakılıyor.

Melco grubu halen Limasol, Larnaka, Ayia Napa ve Lefkoşa’nın Ruym kesiminde küçük çaplı casino işletiyor.

Özel ikram paketleri hazırlandı

Avrupa’nın en büyük otel-casino kompleksinin müşteri hedefinin başında varlıklı Türkler ve Araplar geliyor. Bu amaçla, Kuzey Kıbrıs’tan gidecek olanlara gece konaklama ve SPA ikramı yapılacak. Türkiye’den gelecek iyi oyunculara ise özel uçak tahsis edilecek.

Kuzey Kıbrıs’tan istihdam edilen personele haftada 5 iş günü çalışma olanağı, 13’üncü maaş, ikametgah, sağlık ve seyahat sigortası gibi çok sayıda olanak sağlanıyor..

Melco Genel Müdürü Warwick Bartlett “Avrupa’nın en büyük otel ve casinosu hizmete girince Kıbrıs ekonomisine yıllık katkısı 700 milyon Euro civarında olacak” dedi.

Ayrıca bu turistik tesisin 4 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağı, ilerleyen yıllarda personel sayısının ve ülkeye getirisinin artacağı kaydedildi.

Yunanistan’dan ünlüler gelecek

‘City of Dreams Mediterranean’ kompleksinin Haziran sonunda gerçekleşmesi beklenen açılış törenine dünyanın birçok ülkesinden ünlü sanatçının davet edildiği belirtilirken, isimlerin şimdilik gizli tutulduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, açılış için davet alan Yunanlı ünlü modeller arasında Evangelia Aravani da bulunuyor.