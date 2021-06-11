Erken vedası üzdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan 44 yaşındaki hemşire Cumali Taş hayatını kaybetti.

Nergisli köy sakinlerinden hemşire Cumali Taş’ın aniden fenalaşarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cumali Taş’ın vefatı sağlık camiası ile Nergisli köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

Taş’ın 1998 yılında göreve başladığı; Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde de çalıştığı kaydedildi.



Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün saat 07.00’da başladığı mesaisini 14.00’da tamamlayarak Nergisli köyündeki evine dönen Cumali hemşire, kısa süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.Geçitkale Sağlık Ocağı’na ait ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cumali hemşire yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yaşamını yitirmiş şekilde gelen meslektaşlarını gören hastane personeli adeta kahroldu. Olanlara inanmak istemeyen çalışma arkadaşları, “Sadece bir saat önce bize güler yüzüyle bize seslenerek ayrıldı, şok içerisindeyiz” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ölümden dönmüştü

Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumali Taş’ın, daha önce de kalp krizi geçirdiği ve duran kalbinin yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Cumali hemşirenin son birkaç gündür göğüs ağrısı şikayeti olduğu da edinilen bilgiler arasında. Talihsiz bir şekilde genç yaşta hayatını kaybeden Cumali Taş’tan geriye 5 evlat kaldı.