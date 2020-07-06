Tedbir almayanlar mühürlenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’den verilen bilgiye göre, LTB Zabıta Şubesi, başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletmelere, Covid-19 tedbirlerine uygunluk denetimine devam ediyor.

Bu kapsamda iş yerlerinin maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

LTB Zabıta Şubesi ekipleri, 24 saate yayılacak şekilde 3 vardiya halinde geçtiğimiz haftadan itibaren başlattığı denetimlerde, işletmelere gerekli tedbirlere uymalarının zaruri olduğu aktarıldı. Bu haftaki denetimlerde ise tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve uymayan işletmelere 72 saatlik mühürleme işlemi yapılacak.

PAYDAŞLARLA BİLİMSEL ÖNERİLER IŞIĞINDA ORTAK HAREKET EDİLECEK

LTB ayrıca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, K.T.Eczacılar Birliği ve ilgili paydaşlar ile halk sağlığı açısından ortak hareket stratejisi ve atılacak adımlarda ortak akılla hareket etmek için toplantı gerçekleştiriyor.

Ülkede Mart ayında görülmeye başlanan Covid-19 süreci öncesinde de ilgili paydaşlar ile toplantı yapıp hem fikir alıverişi hem de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarı ve önlem önerileri ışığında hareket stratejisi belirleyen LTB, artan pozitif test sonuçları ile beraber yine ilgili paydaşlarla bir araya gelip bilimsel öneriler ışığında ortak hareket edecek.