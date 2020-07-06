Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ve Alpet iş birliğinde, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık ve Afrodizyak Organizasyon’la iş birliğinde hafta sonu gerçekleştirilen off-road gezisi, Taşkent Doğa Parkı ve piknik etkinliğine Surlariçi’nde yaşayan 60 çocuk yanında, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Dağ Çamur Off-Road grubundan aileleri ile birlikte yüzü aşkın kişi katıldı.

TAŞKENT DOĞA PARKI’NDA GÖZLEM ŞANSI

Etkinlik Girne Kapısı’nda toplanan çocukların off-road arabalarına bindirilerek hareket edilmesiyle başladı. Çevre ve doğa sevgilerinin güçlendirilmesi adına Taşkent Doğa Parkı’na götürülen çocuklar yerinde gözlem yapma şansını elde ettiler. Taşkent Doğa Parkı yetkilileri de etkinliğe katılanlara yaptıkları çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Ardından dağ yollarından belirlenen güzergah çerçevesinde çocuklara off-road gezisi keyfi yaşatıldı.

Daha sonra Esentepe bölgesinde bulunan Güneş Piknik Alanı’na geçildi. Burada yemeklerin yenmesinin ardından torba, ip çekme holihop gibi oyunlarla çocukların keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlandı.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki çocukların kişisel gelişimlerine destek vererek onları risklerden koruma adına geliştirdikleri, “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”nin başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kapalı geçirilen zor bir pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuklara güzel bir gün geçirmek adına Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği, Haydarpaşa Bölgesi Muhtarlığı ve Alpet’le iş birliğinde “Hız Kes Doğayı Hisset” sloganı altında düzenledikleri etkinliğe gerek çocuk, gerekse off-road camiasından rekor bir katılım olduğuna işaret eden Karaokçu, “Gerek off-road gezisi, gerekse gün boyu yapılan etkinliklerle çok güzel bir program hazırlayarak çocukların çok keyifli bir gün geçirmelerini sağlayan Başkan Hulus Eren ve tüm üyelerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi

İnsan sevgisi ve bilimsel odaklı önleme ve farkındalık çalışmaları açısından bu tür iş birlikleri ve etkinliklerin önemine işaret eden Karaokçu, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile önümüzdeki dönemde de bu tür etkinlikleri sürdürme kararı aldıklarını kaydetti

EREN

Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği Başkanı Hulus Eren de yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iş birliği adımlarının “Yollarda Değil Parkurlarda Hız” sloganı ile başladığını ve birçok gencin bu spora kazandırıldığını vurguladı.

Yarışlar dışında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Hulus Eren, üyelerinin Surlariçi’ndeki çocuklara insan ve doğa sevgisi odaklı bir etkinlikle dokunmak istediklerini kaydetti.

Duygusal anlar da yaşadıklarını kaydeden Eren, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti ve UMK ile iş birliklerinin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini vurguladı.