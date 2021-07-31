Esas zanlı kaçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’u ciddi şekilde darp eden şahıs kayıplara karışırken, ev arkadaşı yakalandı.

Sampson’u darp ettikten sonra cep telefonunu alan, pasaportuna da el koyan E.N. (E-31) her yerde aranırken, gözaltına alınan Geraldine Ronel Mbaibikeel dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı E.N. (E-31) isimli şahsın alacak-verecek meselesi yüzünden Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun çeşitli yerlerine yumruk atarak, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra iPhone marka cep telefonunu ve Nijerya pasaportunu aldığını ifade etti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan telefon ve pasaportun zanlının Küçük Kaymaklı'daki evinde bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının ev arkadaşı olan ve olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Geraldine Ronel Mbaibikeel’in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N.’nin arandığını, alınacak ifadeler ve olay yerinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.