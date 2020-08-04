Esentepe’de boş arazide yangın çıktı

Esentepe’de Alkan Holiday Village isimli işletmenin yanında bulunan boş arazide dün yangın çıktı.

Boş arazide saat 14.40 sıralarında çıkan yangına İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu 50 metrekarelik alan içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler yandı. Polisin çıkan yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.