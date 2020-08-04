Memleketin freni patladı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat kirli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında bir hafta arayla ikinci kez yangın çıktı. Araç lastikleri, kağıt ve karton atıkları, tahta parçaları, plastik kova ve elektrik kablolarının yanmaya başlamasından sonra gökyüzünü bir anda kara bulutlar sardı.

Bölge sakinleri yangını söndürmek için büyük çaba harcarken, Değirmenlik Belediyesi ve itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yangın sonrasında Diyalog’u arayan vatandaşlar, aynı bölgede ve aynı tesiste bir hafta arayla yangın çıkması karşısında ne tür önlemlerin alındığını sordu.

Dumanlar göğe yükseldi

Haspolat kirli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm dün saat 11.45 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, Değirmenlik Belediyesi personeli müdahale etti.

Plastik atıkların tutuşmasıyla çıkan yangın tüm alanı kapladı.

Çevreye dayanılmaz bir koku yayılırken, kara dumanlar göğü kapladı.

Yangından çıkan dumanlar Lefkoşa’nın bir ucundan diğer ucuna kadar görülürken, belediye ve itfaiyenin ortak çalışması sonucu alevler kontrol altında alındı.

Yangın sonucu geri dönüşüm için biriktirilen atıklar yanarak kül oldu. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yangın yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Neden önlem alınmadı?

Aynı fabrikada 27 Temmuz 2020 tarihinde yine yangın çıkmıştı. Plastik ve diğer atıkların tutuşmasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Yangın sonrasında Diyalog’u arayan vatandaşlar, aynı bölgede ve aynı tesiste bir hafta arayla yangın çıkması karşısında ne tür önlemlerin alındığını sordu.