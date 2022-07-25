Eşine ‘Kilerde’ işkence

Lefkoşa'da alkollü olduğu bir esnada eşini evlerinin kilerinde darp ettiği iddia edilen Jora Amanov şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşini saçından tuttuğu, göğsüne tekme attığı, sırtına olta ile vurduğu belirtildi. Zanlı Jora Amanov’un eşini darp ederken, alkol tesiri altında olduğu açıklandı.

İddiaları aktaran polis, zanlı Jora Amanov’un 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında alkollü içki tesiri altındayken Hamitköy’de bulunan ikametgâhının kiler kısmında "Sen trafikte benim ehliyetimi aldın" diyerek, eşi G.N.'nin saçını tutup, göğsüne tekme atıp yere düşürdükten sonra olta ile sırtına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Jora Amanov’un yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Olay yerinde inceleme yaptıklarını, zanlı Jora Amanov’un eşini darp etmekte kullandığı oltanın emare alındığını dile getiren polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında darp suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlı Jora Amanov’un 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.