Ara emri isteniyor

Filiz SEYİS

Sendikalar, Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalayarak, maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptalini ve kararname ile ilgili ara emri çıkarılmasını talep etti.

KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN, BES,TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, dün saat 10.30’da maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili dava dosyaladı.

Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan sendikalara, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali, Fide Kürşat ve Ürün Solyalı mahkemeye giderek destek verdi.

Maviş: Kimsenin emeğine göz koyamazsınız

İlk olarak konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümeti “yönetememekle ve beceriksizlikle” suçlayarak, istifaya çağırdı.

“Sermayeden ve kendilerinden fedakarlık etmiyorlar, ücretlilerden ve asgari ücretlilerden fedakarlık bekliyorlar” diyen Maviş, tasarruf yapılacaksa “4 bin 700 Euro maaşlı” dış temsilciliklerden ve üst kademe atamalardan tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat Pahalılığının (HP) maaş artışı olmadığını vurgulayan Maviş, enflasyonun yüzde 110, gıda enflasyonunun yüzde 126 olduğunu ve dövizin bir yılda iki katına çıktığını anlattı. Çalışanların HP’den fedakarlık yapmayacağını vurgulayan Maviş, hükümetin çalışanların ekmeğine ve emeğine göz koyamayacağını ifade etti.

Bengihan: Antidemokratik anlayışın ürünü

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasında, kendilerinin ülke, gelecek ve emekçiler için gaileleri olduğunu kaydederek, hükümete meydanı boş bırakmayacaklarını vurguladı.

Hükümetin aldığı kararları “antidemokratik ve faşizan bir anlayışın ürünü” olarak niteleyen Bengihan, “Hayatı ucuzlatması beklenenler çalışanların maaşlarından kesintiye gidiyor” dedi.

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yasa dışı olduğunu ve büyük bir

Polili: Saygı göstermiyorlar

Sendikaların avukatlarından Öncel Polili ise, maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve yürürlüğünün durması için Anayasa Mahkemesine başvuru yapacaklarını söyledi.

Polili, Bakanlar Kurulu’nu Meclis’in yetkilerini gasp etmeyi alışkanlık haline getirmek ve demokratik hukuk devletinin en temel noktalarına dahi saygı göstermeden kararlar almakla suçladı.

