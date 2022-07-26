Eğlence oldu işkence

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 20 Temmuz gecesi bir evde düzenlenen partiye katılan 33 yaşındaki T.M. (K) hem tecavüze hem de tacize uğradı. Partide bulunan genç kadın önce S.Y.’nin (E-37) tacizine uğradı. S.Y. zorla genç kadını öperek cinsel saldırı suçunu işledi.

S.Y.’nin tacizinin ardından partide bulunan E.K. (E-38) genç kadına tecavüz etti.

Olay gecesi polise gitmeye çalışan genç kadın U.Ö.(E-33) tarafından engellendi. U.Ö. genç kadına “Şikâyetçi olma başım ağrır, ben hallederim. Şikâyetçi olursan ortada ben diye bir şey kalmaz" sözlerini söyleyerek polise geç gitmesini sağladı.

U.Ö. genç kadını oyalarken, E.K. aynı gece Güney Kıbrıs’a kaçtı.

Olaydan bir gün sonra polise giden genç kadın şikayetçi olurken, polis U.Ö. ve S.Y. tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Polis: Suçlunun kaçmasını sağladı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kazım Sevinç, 20 Temmuz 2022 tarihinde Lefkoşa’da tecavüz suçunu işlediğini bilen zanlı U.Ö.’nün, arkadaşı E.K.'nin cezadan kurtulmasını mümkün kılmak amacıyla T.M.’yi şikâyetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Polis, zanlının T.M.’ye “Şikâyetçi olma başım ağrır, ben hallederim. Şikâyetçi olursan ortada ben diye bir şey kalmaz" sözlerini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının durumu bildirerek E.K.’nin 21 Temmuz’da KKTC‘den çıkış yaparak kaçmasına imkan sağladığını ifade etti.

Polis, zanlı U.Ö.’nün, 22 Temmuz 2022 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kazım Sevinç, zanlı S.Y.’nin de tecavüz gerçekleşmeden önce T.M.’yi rızası dışında dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, U.Ö. için 2 kefilin 200’er bin TL, S.Y. için ise bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.