Mazot da çaldık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İncirli köyünde 2 ayrı arazi içerisinden hurdalık malzemeler çaldığı ileri sürülen Hasan Topaloğulları ile Ayşe Mavideniz, kısa sürede yakalandı. Polis her iki zanlıyı tutukluk talebi ile dün mahkeme huzuruna çıkardı.

Duruşmada zanlılardan Hasan Topaloğulları’nın, Köprü ile İncirli arasında bir yerde, bir traktörden mazot sirkat ettiğini de söylediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların 13 ile 15 Temmuz tarihleri arasında, İncirli köyünde, D.K. isimli şahsa ait araziye girerek, 70 adet bahçe fıskiyesi, bir adet merdiven ve 2 adet boru sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Hasan Topaloğulları’nın ise 23 Temmuz’da İncirli’de A.Ö. isimli şahsa ait arazi içerisinden 2 adet banyo küveti sirkat ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların itiraf niteliğinde ifade verdiklerini, hatta Hasan Topaloğulları’nın, Köprü ile İncirli arasında bir yerde, bir traktörden mazot sirkat ettiğini de söylediğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.