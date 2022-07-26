Emanetleri yaşatılacak

Taşpınar’da milli mücadele yılları ve 1974’teki Barış Harekâtı sırasında şehit olanların anıldığı törende yapılan konuşmalarda, şehitlerin asla unutulmadığı ve başlattıkları yurtseverlik ve dayanışma ruhunun halen devam ettiği vurgulandı.

Tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından, törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Haluk Erdem, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, konuşmalar ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.



Töre: Büyük acılar çekerek bugünlere geldik…

Meclis Başkanı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Taşpınar köyündeki katliamları hatırlatarak, Rum saldırılarında masum insanların da hedef alındığını, Rum ve Yunan askerinin bir soykırım hedefiyle hareket ettiğini söyledi ve “Kıbrıs Türk halkı olarak çok büyük acılar çekerek bu günlere geldik” dedi.

Töre, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını geçici olarak İngiliz yönetimine bırakmasının ardından gelişen olayları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması süreci hakkında bilgiler aktararak, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını, Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapma yönünde bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü, her zaman Enosis ruhuyla, Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Kıbrıslı diye bir millet yoktur"

1974 Barış Harekâtı’na kadar Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyi de aktaran Töre, “Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıslılık olabilir ama bu doğduğumuz, yaşadığımız yeri ifade eder. Biz hepimiz Türk’üz, Türk milletiyiz” ifadelerini kullandı.

Töre, aziz şehitlerinin önünde saygıyla eğildiğini belirtti, hayatını kaybeden tüm gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diledi.

Törende ayrıca Kaymakamlık adına Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan ve Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl da birer konuşma yaptı.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022, 09:58